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Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı, Şevket Mirziyoyev, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbek mevkidaşı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ile savunma sanayisi konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan ziyaretinin ardından Özbekistan'daki resmi temaslarını sürdürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilen Bakan Güler, bugün de Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir araya geldi.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Bakan Güler, Korgeneral Bahadır Kurbanov tarafından Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Yaşar Güler'in tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin milli marşları çalındı. Törenin ardından her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ile savunma sanayisi konuları ele alındığı aktarıldı.

Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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