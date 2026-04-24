Edirne’de 30 bıçak darbesiyle katledilen 15 yaşındaki Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşerek dava dosyasını teslim etti. Alüzrek, Bakan Gürlek’in dosyayı takip edeceğine dair söz verdiğini ve kardeşinin katili en ağır cezayı alana kadar adalet arayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye genelinde Gülistan Doku gibi faili meçhul kalan ya da yargı süreci tıkanan dosyaların yeniden raflardan inmesi toplumda büyük bir karşılık buldu.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından 30 bıçak darbesiyle vahşice katledilen 15 yaşındaki Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek de kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek kardeşinin dava dosyasını bizzat teslim etti.

İSTİNAFTAN RET KARARI ÇIKTI

Bakan Gürlek’in vatandaşlarla buluştuğu toplantıda söz alan acılı abla Alüzrek, kardeşinin planlı bir vahşete kurban gittiğini vurgulayarak sürecin tıkandığı noktayı paylaştı. Geçtiğimiz hafta istinaf mahkemesinden ret kararı aldıklarını belirten Alüzrek, davanın artık son aşama olan Yargıtay sürecine girdiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, acılı ailelere umut oldu... Gülden Coni'nin ablası dosyayı bizzat teslim etti

Katilin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten aile, Bakan Gürlek’in dosyayı bizzat inceleyecek olmasının kendilerine güç verdiğini ifade etti.

"BAKANIMIZ DOSYAYLA İLGİLENECEĞİNİ BELİRTTİ"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Nurhan Alüzrek, Bakan Gürlek’in gösterdiği hassasiyete dikkat çekerek şunları söyledi:

Gülden Coni

"Bakanımın desteği ve yardımıyla artık bu mücadelenin adaletle sona ermesini istiyorum. Kendisi bize dosya ile yakından ilgileneceğini belirtti. 15 yaşında, hayatının baharında 30 bıçak darbesiyle katledilen kardeşimin katili hak ettiği cezayı alana kadar durmayacağız."

