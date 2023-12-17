Bakan Koca, 6 Şubat depremleri için helallik istedi

17 Aralık 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:59

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Koca, on binlerce insanın ölümüne neden olan, 11 ili yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili de konuştu.

Deprem sonrası çalışmalarda eksiklikler olduğunu söyleyen Bakan Koca, 'Daha iyisini yapabilirdik' diyerek vatandaşlardan helallik istedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer. Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk. Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu.

'DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK'

Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkanları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim.

'HUZURUNUZDA HELALLİK İSTİYORUM'

Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim."

ERDOĞAN DA HELALLİK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 27 Şubat tarihinde Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada vatandaşlardan helallik istemişti.Erdoğan, “Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum" demişti.