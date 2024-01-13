Şehit Müslüm Özdemir'in çadırda kalan ailesiyle çok konuşulmuştu, Bakan Özhaseki'den açıklama geldi

13 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 16:43

Pençe Kilit Harekatı’nda şehit düşen Müslüm Özdemir’in ailesinin çadırda çekilmiş görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ailenin kendilerine tahsis edilen konteyneri depo olarak kullandığını, kendi istekleriyle çadırda ikamet ettiklerini belirtti.

Özhaseki’nin X hesabından açıklaması şöyle:

“Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.

Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz.

Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin.

Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.”



