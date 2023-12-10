Bakan Özhaseki’den 'Yerinde Dönüşüm' projesi paylaşımı: Şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz

10 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:41

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depreminde hasar gören evini 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile yenileyen Gaziantepli Ekrem Şahin'in hikayesini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hasar gören evini 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin'in hikayesine yer verdi. Bakan Özhaseki, paylaşımında "Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“EN KISA SÜREDE İNŞALLAH EVE GEÇİP OTURULACAK”

Ekrem Şahin, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti. İnsanların mahallesinden ayrılmadan ev yapmasının çok güzel olduğunu belirterek projeden memnuniyetini dile getiren Ekrem Şahin, “6 Şubat depremleri çok sıkıntılı bir dönemdi. Herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon, hem de geleceğe dönük ‘nerede kalırım’ korkusu olmadan, mahallesinden ayırmadan bir ev yapmaları çok güzel bir şey. Biz burada doğduk büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun hepsi burada. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini öğrendik, başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. En güzeli bu.” diye konuştu.