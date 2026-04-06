Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu “Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu" dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye düştüğünü belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı polemiği sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazdaki Türk gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti

BİR GEMİ DAHA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını duyurdu. Uraloğlu “Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür.

156 PERSONEL VAR

Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 geminin olduğunu belirten Uraloğlu "Bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında hava trafiği durmuş, uçak seferleri iptal edilmişti. Hürmüz Boğazı’nda olan Türk gemilerinin güvenli şekilde geri dönmesi için Bakanlık gerekli temasları kurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk açıklamasında Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk gemisinin beklediğini belirtmiş, “Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" demişti.

13 GEMİ BEKLİYORDU

Ardından Uraloğlu, son açıklamasında "9’unun çıkış talebi var. 2’si sabit bekleyip enerji üreten gemilerimiz. Diğer 2’si ise bölgesel taşımacılık yapıyor veya durumun sakinleşmesini bekliyor. Güvenli şekilde çıkacaklarına emin olduğumuzda onları oradan çıkarmış olacağız" ifadelerini kullanarak Hürmüz Boğazı’nda bekleyen 13 Türk gemisi olduğunu bildirmişti.

