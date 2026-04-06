Artemis II görevi kapsamında Ay’a doğru ilerleyen Orion uzay aracı kritik bir eşiği geride bırakırken, görevle ilgili canlı yayın detayları da gündeme geldi. Yüksek çözünürlüklü görüntülerle yapılacak yayın, uzay meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, NASA yayını ve platform bilgileri...

NASA’nın 50 yılı aşkın bir aranın ardından Ay’a insanlı uçuş gerçekleştirdiği Artemis II misyonunda yeni bir aşamaya geçildi. Mürettebatın Ay’ın çekim alanına girmesiyle birlikte gözler, canlı yayına çevrildi.

ARTEMİS II AY GEÇİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Artemis II görevinin Ay yakın geçişi, dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayının en dikkat çeken adreslerinden biri ise Netflix oldu. Platform, NASA ile iş birliği kapsamında bu tarihi anı izleyicilere yüksek çözünürlükte sunacak.

Canlı yayında Orion uzay aracından aktarılacak görüntüler, NASA’nın lazer tabanlı iletişim sistemi sayesinde Dünya’ya ulaştırılacak.

Artemis II ay geçişi canlı nereden izlenir? İşte yayın bilgileri, tarih ve saati

NETFLİX ARTEMİS II NASA YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artemis II görevinin Ay geçişine ilişkin canlı yayın, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak ve Netflix üzerinden izlenebilecek. Yayın sırasında mürettebatın Ay’a yaklaşma süreci ve uzay aracından elde edilen görüntüler anlık olarak paylaşılacak.

NASA’nın 1 Nisan’da başlattığı görev kapsamında Orion kapsülündeki dört astronot, Ay’a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafede kritik bir geçiş gerçekleştirdi. Uzay aracının Dünya’dan uzaklığı ise 300 bin kilometrenin üzerine çıktı. Bu süreçte elde edilen veriler, gelecekteki Ay iniş görevleri için de önemli bir kaynak oluşturacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası