Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz

18 Aralık 2023 05:34 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 05:36

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız” dedi. Uyuşturucuyla uluslararası bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Yerlikaya, zehir tacirlerini teröristlerden ayrı görmediklerine vurgu yaptı. Yerlikaya “Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde, 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken, yılın 11 ayında bu sayı 136’ya düştü. Düşüş büyük. Ama yeterli görmüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucu belasından gözümüz gibi korumaya, terörden ve teröristten farklı görmediğimiz bu zehir tacirlerini bitirmeye kararlıyız” diye konuştu.

SİBERGÖZ’DEN KAÇMIYOR

Siber suçlarla mücadele kapsamında oluşturulan SİBERGÖZ güvenlik sistemiyle teröre göz açtırmadıklarını belirten Bakan Yerlikaya “Son 11 ayda SİBERGÖZ operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis ile ilgili 1.235 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu, 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, 1.660’sı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik ise düzenlediğimiz 757 operasyonda 93 tutuklama gerçekleştirildi” dedi.

1 MİLYON HESABA KISKAÇ

Siber suçlarla mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya “19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 190 şahıs tutuklandı” bilgisini paylaştı. Yerlikaya, Bakanlığın sadece sokakta değil, sanal ortamda da güvenliği sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdığına da değindi.