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Bakan Yerlikaya'dan trafik bilançosu: Son 1 haftada yaklaşık 416 bin araca işlem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yerlikaya&#039;dan trafik bilançosu: Son 1 haftada yaklaşık 416 bin araca işlem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini açıkladı. Denetlemeler sonucu toplam 415 bin 795 araca veya sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 415 bin 795 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin önemine değinerek, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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