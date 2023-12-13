Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

13 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:13

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mesai saatlerinin azaltılması ile 4 günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Çok sayıda ülke, 4 günlük çalışma haftasını test etti ve son derece olumlu sonuçlar elde etti. Haftalık çalışma saatlerindeki azalma Türkiye'nin de gündemine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mesai saatlerini aşağı çekecek düzenlemeler için hazırlıklar başladı.

İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat olarak uygulanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Özellikle koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatımıza giren esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dahil farklı formülleri gündemine aldı.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri ise İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi meclisin de gündeminde. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ YASAL OLARAK KAÇ SAAT?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da iş yerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir. İş yerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.