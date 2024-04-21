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Bakkalda sopalı intikam! Hastanelik edene kadar vurdular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih'te, 2 kişi daha önce kavga ettikleri kişiyi bakkalda sıkıştırınca ortalık savaş alanına döndü. Sopalı dehşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Dehşete düşüren olay İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde kavga ettiği gencin bakkala girdiğini gören şahıs, arkadaşı ile birlikte dükkanı bastı.

BAKKALI BASTI, SOPAYLA SALDIRDI

Sopayla genci döven saldırganlar, kaçmaya çalışan genci kovaladı. Arbede sırasında başına aldığı darbelerle kaçan gencin kafası yarıldı. Gencin, kendisine saldıranlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bakkalda sopalı dayak, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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