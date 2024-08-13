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Barış masası Ankara’da kuruldu! Etiyopya ve Somali gerilimine Türkiye freni

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış masası Ankara’da kuruldu! Etiyopya ve Somali gerilimine Türkiye freni

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Somali ile Etiyopya arasında denize ulaşım konusunda yaşanan krizin çözümü için taraflar Ankara’da bir araya geldi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin ara buluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen barış süreci münasebetiyle iki ülke heyetleri Ankara’da bir araya geldi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye’nin desteğini istemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazmasının ardından, iki ülkenin de güvenine sahip olan Türkiye’nin ara buluculuk faaliyetleriyle başlayan süreç devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi. Türkiye, iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarını dikkate alarak uzlaşma sağlanması için atılacak adımları gündeme getirdi. 

ÇÖZÜM ARANAN KRİZ

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke. Eritre’nin 1991’de fiilen ayrılması ve 1993’te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik sebeplerle Kızıldeniz’e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak’ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland’ın tanınması vaadini içermesi sebebiyle Somali’nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya’nın kendilerini “bağımsız” olarak tanıyacağını söylemişti. Somali hükûmeti ise Etiyopya’nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya’dan geri çekmişti. Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim iş birliğine yönelik “Kızıldeniz’de askerî üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan” anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu. Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart’da Nairobi’de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.     

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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