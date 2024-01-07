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    Başakşehir’de feci kaza! Refüjü aşan araç karşı şeride geçti, 4 kişi hayatını kaybetti

    Başakşehir’de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Başakşehir'de Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran 34 UB 7161 plakalı otomobil hurdaya döndü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı. Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BaşakşehirKazaÖlü
    Haberler > Gündem > Başakşehir’de feci kaza! Refüjü aşan araç karşı şeride geçti, 4 kişi hayatını kaybetti
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