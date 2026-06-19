Gümüşhane'de baraj yolu yapımı sonrası istinat duvarı inşa edilmeyen yamaçlar, her yağışta tarım arazilerinin erimesine neden oluyor. Toprak kayması sebebiyle tapulu arazilerinin metrekarelerce küçüldüğünü ve meyve ağaçlarının kurumaya başladığını belirten Çamlıca Mahallesi sakinleri, kalıcı bir istinat duvarı yapılarak üretimin ve yaşam alanlarının güvence altına alınmasını istiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayanlar zor günler geçiriyor. Mahallede yıllardır devam eden toprak kaymaları nedeniyle vatandaşların arazileri de günden güne küçülüyor.

Mahalle sakinleri, bahçelerdeki çok sayıda meyve ağacının köklerinin açığa çıktığını ve kurumaya başladığını belirterek, her yağış sonrası toprağın biraz daha kaydığını söyledi. Verimli tarım arazilerinin göz göre göre yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, yılların emeğinin erozyonla birlikte kaybolduğunu dile getirdi.

"İSTİNAT DUVARI YAPILSIN"

Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise oluşan dik yamaçlar nedeniyle hayvan otlatmanın zorlaştığını, zaman zaman hayvanların bu boşluklara düşerek telef olduğunu belirtti.

Her yıl temizlenen heyelan malzemesinin toprağın geri kazanılmasını engellediğini savunan mahalle halkı, arazilerinin korunabilmesi için kalıcı önlemler alınmasını ve özellikle istinat duvarı yapılarak erozyonun durdurulmasını istiyor.

Haritadan resmen siliniyorlar! Tapuda 100 metrekare olan yer 70 metrekare kaldı: Sebebi şaşırttı

100 METREKARELİK ARAZI 70 METREKAREYE DÜŞTÜ

Konu ile ilgili defalarca talepte bulunduklarını dile getiren Turgay Bostan, "Burası Torul Barajı Havzası'ndaki Çamlıca Mahallesi. Baraj kenarına yapılan yolun durumu ortada. Gördüğünüz gibi yaklaşık 12 metrelik bir uçurum oluşmuş durumda. Buradaki toprak, dağların yüksek kesimlerinden zamanla akarak biriken yamaç toprağıdır. Zeminde kaya yapısı bulunmadığı için bölge her geçen gün daha fazla erozyona uğruyor.

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Yukarı kısım tamamen tarım arazisi. Devletimiz tarım arazilerinin korunmasına büyük önem verdiğini, yapılaşmaya izin vermediğini söylüyor. Ancak yapılan bu yol çalışması nedeniyle tarım arazilerinin kenarında büyük uçurumlar oluştu. Yağmur, kar ve heyelanlarla birlikte toprak sürekli aşağıya doğru akıyor. Belediye ekipleri her yıl gelip biriken toprağı temizliyor ancak aynı durum tekrar yaşanıyor. Böylece bölgede yıllarca sürecek bir erozyon alanı oluşmuş durumda. Bu nedenle buranın acilen istinat duvarıyla desteklenmesi ve arazinin güvence altına alınarak toprak kaymasının önlenmesi gerekiyor.

Haritadan resmen siliniyorlar! Tapuda 100 metrekare olan yer 70 metrekare kaldı: Sebebi şaşırttı

Bunun için defalarca çağrıda bulunduk. Bugüne kadar yetkililer birkaç kez gelip fotoğraf çekti ancak kalıcı bir çalışma yapılmadı. Bazı ağaçların kökleri erozyon nedeniyle açığa çıktı ve kurumaya başladı. Tapuda örneğin 100 metrekare görünen bir arazi, her yıl yaşanan erozyon nedeniyle fiilen 70 metrekareye kadar düşüyor. Ceviz ve diğer meyve ağaçlarının kökleri dışarıda kaldığı için önümüzdeki 3-4 yıl içinde onların da kurumasından endişe ediyoruz" dedi.

10 METREYİ BULAN ŞEV!

Arazilerinin her yıl giderek küçüldüğünü ve tarım yapamadıklarını söyleyen Gürcan Bostan, "Arazimiz her yıl biraz daha daralıyor, sürekli toprak kaybı yaşıyoruz. Burası zaten dağlık bir bölge ve kullanabileceğimiz tarım arazileri oldukça sınırlı. Bu nedenle en küçük parsel bile bizim için büyük önem taşıyor. Hem tarım hem de yaşam alanlarımızın korunması adına devletimizin bu konuda destek vermesi gerekiyor.

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Haritadan resmen siliniyorlar! Tapuda 100 metrekare olan yer 70 metrekare kaldı: Sebebi şaşırttı

Bir tarım arazisinin önünde 10 metreyi bulan bir şevin oluşması kabul edilebilir bir durum değil. Torul'dan çıktıktan sonra Çamlıca Mahallesi boyunca yol kenarına bakıldığında en düşük şev yüksekliği bile 4-5 metreyi buluyor. Bu durum hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar hayvanlarını otlatmakta güçlük çekiyor, zaman zaman hayvanlar bu dik yamaçlardan düşerek telef oluyor. Bölgede kış aylarında yoğun kar yağışı ve don olayları yaşanıyor.

Haritadan resmen siliniyorlar! Tapuda 100 metrekare olan yer 70 metrekare kaldı: Sebebi şaşırttı

Don çözülmeleriyle birlikte her yıl bahçelerimiz ve tarlalarımızdan bir miktar daha toprak aşağıya kayıyor. Belediye ekipleri gelip biriken toprağı temizliyor ancak bu da bizim için ayrı bir kayıp oluyor. Kaybolan verimli toprağın yerine yenisini koymak mümkün değil. Yaklaşık 2004 yılında yapılan bu yolun ardından geçen yıllar boyunca sorunun çözümü için kalıcı bir çalışma yapılmadı. O günden bugüne kadar ne ciddi bir inceleme yapıldı ne de kalıcı bir önlem alındı" diye konuştu.

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