Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslardan gelecek haberleri yakından takip ederken, İsviçre'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi piyasalarda kısa süreli hareketliliğe yol açtı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gelişmelerin altın ve enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdi.

"GEÇİCİ ANLAŞMA ÇOKTAN BAŞLADI" ABD-İran görüşmesinin iptal edilmesini yorumlayan Sarı, "Görüşme iptal oldu ancak 60 günlük geçici anlaşma dijital ortamda imzalanarak çoktan başladı. Bu anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldı ve İran'a yönelik abluka kaldırıldı" dedi. Dünyanın bu gelişmeyi olumlu karşıladığını belirten Sarı, "Toplantının fiziki olarak gerçekleşmemesi risk iştahını bir miktar azalttı. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın bir geri çekilme yaşandı" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM Altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Sarı, "Hafta başında 6.600 TL seviyelerini gören gram altın, şu an Kapalıçarşı'da 6.100 TL ila 6.300 TL bandında işlem görüyor. Ons altında ise 4.100 dolar seviyesini destek, 4.400 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyoruz" diye konuştu.

"YATIRIMCININ YÜZÜNÜ PEK GÜLDÜRMEDİ" A Haber'e konuşan ve FED'in para politikalarının da piyasalar üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Sarı, "Yeni FED Başkanı'nın açıklamaları oldukça şahin tondaydı. ABD'de faizlerin ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi altın yatırımcısının yüzünü pek güldürmedi" dedi.

DÜĞÜNÜ VE BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT! Altının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, "Her şey sonsuza kadar yükselemez, bir düzeltme hareketi gerekiyordu. 2026 yılı altın için bu düzeltmenin yaşandığı bir dönem oluyor" sözleriyle piyasadaki mevcut görünümü yorumladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe de dikkat çeken Sarı, altın yatırımcılarına yönelik şu değerlendirmede bulundu: "Şu anki tablo, düğün sezonunda olanlar veya altına borcu olanlar için aslında güzel bir fırsat oluşturuyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunsa da yıl sonuna kadar sürebilecek bir düşüş hareketi yatırımcının sabrını biraz zorlayabilir."

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