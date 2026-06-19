Tarlada 30 lira olan muzun pazarda 120 liraya satılması Alanyalı üreticileri ayaklandırdı. Çiftçiler, "Ürünü bizden ucuza kapatıp kazançlarını katlıyorlar, acilen Hal Yasası çıkmalı yoksa yine ithal muza mahkum kalacağız" sözleriyle isyan etti.

Alanya'da serada binbir emekle yetiştirilen muzun üreticiden çıkış fiyatı 30 liraya kadar düşerken, pazar ve market raflarında 120 lirayı bulan etiketler isyana neden oldu.

Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle kazanç elde edemediklerini belirterek, çözüm için hal yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini istediklerini ifade etti. Üreticiden kilogramı 30 liraya alınan muzun pazarlarda yaklaşık 100 liraya satıldığını belirten Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, "Son zamanlarda özellikle tüccarlar konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizden 30 TL bandında alınan ürünler, işte gidiyorsunuz pazarlarda 100 TL bandında satılıyor.

Muzda akılalmaz fiyat uçurumu! Seradan pazara 4 kat fark isyan ettirdi

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

Bu muz pazarda üç ay önce de 100 liraydı, yani bizden 50 TL'ye muzu alırken de pazarda 100 TL'ye satılıyordu, bugün fırsatçılık yapıp bizden 30 TL'ye alıyorlar, yine pazarda 100 TL, 110 TL civarında satılıyor.

Muzda akılalmaz fiyat uçurumu! Seradan pazara 4 kat fark isyan ettirdi

Yani bizden ucuz alınan muzlar gidip tüketiciye yansımıyor. Burada tüccarlar bir uyanıklık yaparak, bizden talep yok bazında bir yaklaşım sergileyerek ürünleri ucuz fiyata alıyorlar'' dedi.

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ÇARE HAL YASASI MI?

Yasa sayesinde üretici ile tüketicinin aracısız şekilde buluşabileceğini ifade eden Hüddoğlu, ‘'Biz üreticiler hal yasasının bir an önce çıkıp, yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yani yasanın çıkmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi lazım. Hal yasasında ne var. Ticaret bakanımızın bizzat kendi ağzından dinlediğimize göre burada üretici birliklerine hallerde yer verecekler. Zaten Büyükşehir Yasası çıktığı zaman her belediyede bir tane hal yasası çıktı. İşte biz Alanya olarak baktığımız zaman dört tane küçük bölük pörçük hallerimiz var. Bu tek bir uluslararası standartta bir hale birleşiyor ve şu anda bitti, açılmak üzere.

Muzda akılalmaz fiyat uçurumu! Seradan pazara 4 kat fark isyan ettirdi

Büyükşehir Yasası'ndan sonra hal yasası da çıkıyor. Hal yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çıkacak hal yasasında birliklere yer verilecek. Yani birlikte artık üretici ve tüketici direkt halde birlik üzerinde birleşebilecek. İkinci konu da hal yasasında özellikle zincir marketler, sattığı ürünlerin yüzde 30-40'ını yerel üreticilerden tedarik etmek zorunda olacak'' ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK MUZLAR 10 LİRADAN GİDİYOR

Alanya'daki muzların tüketici ile ucuza buluşmadığının altını çizen Hüddoğlu, ‘'Bugün seralardaki muzumuzu 30 TL'den kesiyorlar ama bu 30 TL'den keserken bu muzun yüzde 10-20 kesimini de alt taraflarda küçük taraklar kesiyorlar. Bunlar da 10-12 TL bandında gidiyor. Yani seralarımız bugün iyi muzumuz 30 TL ama ikinci dediğimiz çıkma dediğimiz diğer küçük muzlarımız 10-12 TL bandında gidiyor.

Muzda akılalmaz fiyat uçurumu! Seradan pazara 4 kat fark isyan ettirdi

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Bu da biz üreticiler için büyük bir hüsran ve büyük bir sıkıntı. Çünkü maliyetlerimiz çok fazla artarken, bu ürünler bizden 30 TL'ye giderken, bugün sabah pazara gittiğimizde pazarda 119 lira. Yani bizden ucuz alınan muzlar tüketiciye ucuz yansımıyor.

Muzda akılalmaz fiyat uçurumu! Seradan pazara 4 kat fark isyan ettirdi

Aradaki tüccarlar buradan kazancını katlayarak arttırıyor. Burada bir fırsatçılık var. Buradan devletimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Biz üreticilere sahip çıkılmalı. Çünkü son yıllarda inanılmaz derecede muz seralarını sökmeler başladı. Biz öyle bir noktaya gelmiştik ki ülke olarak, ülkemizin yeteceği kadar muz üreten kapasiteye geldik. Yani tekrar biz ithalata mahkum olmayalım, bize sahip çıkılması lazım'' şeklinde konuştu.

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