Başıboş köpek saldırısında parmağı koptu! Ameliyatta daha kötüsü başına geldi
Manisa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 57 yaşındaki adamın sağ el baş parmağı koptu. Ameliyatta kopan parmak ve kalan dokunun parçalanmış olması nedeniyle parmağın yeniden dikilemediği öğrenilirken talihsiz adam hukuki yollara başvuracağını söyledi.
- Ferhat Boncuk, evinden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
- Saldırı sırasında köpekler Boncuk'un sağ el baş parmağını ısırarak kopardı.
- Yaralı Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
- Hastanedeki ameliyatta kopan parmak, dokunun parçalanmış olması nedeniyle yeniden dikilemedi.
- Ferhat Boncuk, yasal haklarını kullanacağını ve aynı köpeklerin daha önce iki kişiye daha saldırdığını öğrendiğini belirtti.
- Mahalle sakinleri, bölgedeki başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu ifade ederek önlem alınmasını istedi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde önceki sabah saatlerinde iki çocuk babası Ferhat Boncuk, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aniden üzerine gelen köpeklerden kurtulmaya çalışan Boncuk, kaçamayarak vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı.
BAŞ PARMAĞI KOPTU
Saldırı sırasında köpeklerin Boncuk'un sağ el baş parmağını ısırarak kopardığı öğrenildi. Kanlar içinde yere yığılan Boncuk'u gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
YERİNE DİKİLEMEDİ
Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ciddi bulunan Boncuk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyatta kopan parmak ve kalan dokunun parçalanmış olması nedeniyle parmağın yeniden dikilemediği öğrenildi.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK
Tedavisinin ardından taburcu edilen Ferhat Boncuk, telefonla yaptığı açıklamada yaşadığı olayın ardından yasal haklarını kullanacağını belirterek, "Aynı köpeklerin benden önce iki kişiye daha saldırdığını öğrendim" dedi.
Olayın ardından mahalle sakinleri bölgede başıboş köpeklerin ciddi tehlike oluşturduğunu ifade ederek önlem alınmasını istedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.