Anıl Altan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran Pelin Akil ile ilgili iddialar ardından gözler Baran Bölükbaşı'na çevrildi. İkilinin beraberlik yaşadığı iddia edildi. Peki, Pelin Akil ile anılan Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022

Öğrenci Evi / Latif / 2021

Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020

Servet / Korkmaz / 2018

Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017

Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017

