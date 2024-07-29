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Başörtülü kadına havuzda haşema yasağına gözaltı kararı

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Başörtülü kadına havuzda haşema yasağına gözaltı kararı

Gündem Haberleri

Düzce Akçakoca'da kapalı kadına 'Haşema ile girmek yasak' diyerek kendi evinin olduğu ortak alana sokmayan şahıslar gözaltına alındı.

Düzce Akçakoca'daki sitesinin havuzunda yüzmek isteyen kapalı kadın, haşema giydiği için yönetici tarafından kovulmuştu. Düzce Valiliği olay sonrası inceleme başlatırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların gözaltına alınmasına karar verdi.

HAŞEMA YASAĞINA GÖZALTI KARARI

Özel bir sitede mülkü bulunan M.A. adlı kadın, ortak kullanım alanındaki havuza haşema ile almayan kişilerden şikayetçi olmuştu.

M.A.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şahısların gözaltına alınmasına karar verdi. 

DÜZCE VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde bir sitede yaşanan haşema ile havuza girme yasağı ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

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