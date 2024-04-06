Batman'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme:

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Batman'da, bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli paket bomba alarmına neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.