Batman'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Batman'da, bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli paket bomba alarmına neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.
Batman'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde şüpheli bir paketi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca alınan önlemlerin ardından fünye ile kontrollü bir şekilde imha edildi.
Şans eseri paketin boş çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı