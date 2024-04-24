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Batman'da 'dur' ihtarına uymadı: 10 ayrı suçtan 67 yıl hapis cezası varmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batman&#039;da &#039;dur&#039; ihtarına uymadı: 10 ayrı suçtan 67 yıl hapis cezası varmış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polisin kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kişiye “dur” ihtarında bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi uzun kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli E. E’nin yapılan sorgusunda “Resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak”, “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçlarından 10 ayrı dosyadan 67 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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