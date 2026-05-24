Sivas’ta Kurban Bayramı nedeniyle yolculuk eden minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bayram için yola çıkan aile dehşeti yaşadı! Minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kayseri'den Malatya istikametine giden N.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk eden aileden Nazar Kapkaç hayatını kaybetti.

Minibüs içinde yer alan 8 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

