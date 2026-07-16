Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de görüştüğü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim etti. Zelenskiy, Türkiye'nin barış sürecine verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine ve Bakan Fidan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı takdim ettiğini duyurdu.

Barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerde Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini belirten Zelenskiy, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldim ve kendisine Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı takdim ettim. Barışın sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK TEMASLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ"

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin de ele alındığını aktaran Zelenskiy, Bakan Fidan'a cephedeki mevcut duruma ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Ukrayna lideri, "Bugün diplomatik süreci ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırabilecek adımları değerlendirdik. Sayın Fidan da farklı düzeylerde yürüttüğü diplomatik temaslar hakkında bilgi verdi." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin de gündeme geldiğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasını görüştüklerini belirterek, ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Zelenskiy, paylaşımını, "Ziyareti ve iş birliği ile barışın ilerletilmesine yönelik desteği için kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

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