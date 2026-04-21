Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy “Esenyurt’un metroyu 10 sene daha beklemeye tahammülü yok. Ya İBB bunu yapacak ya da devletten destek talep edecek” dedi.

İstanbul’da uzun süredir yapımının tamamlanması beklenen Esenyurt Metrosu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Esenyurt Belediyesini karşı karşıya getirdi. İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak metro hattındaki gecikme sebebiyle Esenyurt Belediyesi, İBB’ye yazı yazarak Esenyurt’a uzanan metro hattı ile ilgili süreci sordu. Ancak İBB, belediyeye karşılık vermedi. Bunun üzerine Esenyurt’ta bulunan panolar “Esenyurt Metrosu Nerede” pankartlarıyla donatıldı. İBB’nin metro çalışmalarında sorularını cevapsız bıraktığını belirten Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy “Kamu hizmetlerinin takibi noktasında kamuoyu inceleme çalışmalarını örnek alıyoruz. O anlamda Esenyurt’ta vatandaşın en büyük problemi yüzde 42 ile ulaşım. Vatandaşımızdan aldığımız en büyük soru da ‘Esenyurt metrosu ne zaman gelecek?’ oluyor. Bunu İBB yetkililerine sorduğumuzda net cevap alamıyoruz” diye konuştu.

“BU TEMPOYLA 12 SENE SONRA”

Belediye Başkan Vekili Aksoy açıklamasını şöyle sürdürdü: Bize gelen yazılı cevaplar iki faza ayrıldı. İlk fazı hastane durağı olarak, yani Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi - Küçükçekmece - Mahmutbey duraklarında çalışmanın 2027 yılında biteceği söyleniyor. Fakat hastaneden 6 durak sonra Esenyurt Meydan durağı bulunuyor. Maalesef hastaneden sonraki durakların ne zaman tamamlanacağı söylenemiyor, planlama aşamasında deniliyor. Bu tempoya bakarsak 10-12 sene arasında yapımını tamamlamaya planlıyorlar diye düşünüyorum.

“VATANDAŞA KENDİ ANLATMALI”

Gecikme sebebini vatandaşlara İBB’nin kendisinin anlatması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Bakan Vekili Aksoy “Vatandaşlara bu cevabı verenlerin anlatmasının en doğrusu olduğunu düşündük. Bir meydana ‘Esenyurt Metrosu nerede?’ yazılı pankart astık. Sorunun muhatabı belli, muhatap İBB. Onların da, sorumlu oldukları metronun ne zaman biteceğini, Esenyurtlu vatandaşlara anlatmasını istedik. Şu ana kadar ise bir cevap alamadık” dedi.

“DEVLETİMİZ HER ZAMAN YARDIMCI OLACAKTIR”

Aksaklıkların yaşanabileceğini ve her zaman devletin yardımcı olabileceğini belirten Aksoy “Bu süreçte pankart çalışmamız ilgiyle karşılandı, vatandaşta ciddi bir karşılık buldu. Her kesim, fikir ve eğitim gruplarında karşılık buldu. Her kesimin ortak kaygısı. Sorumuzun cevaplanmasını bekliyoruz. Üstümüze düşen görev vatandaşların taleplerini, vatandaşın isteklerini yetkili kurumlara iletmek. Burada da sorumlu kurum İBB, soru sormaya devam edeceğiz. Onlar da çalışmanın devamı için gerek yeniden etüt çalışmaları başlatacaklar, gerekse de şantiye kuracaklar veya Ulaştırma Bakanlığına rehberlik için başvuracaklar. Bazı beklenmeyen aksaklıklar yaşanmış olabilir, hayatta her şeyi başaramayabiliriz. Bu durumda da gerekli kurumlarla irtibata geçerek halkı bilgilendirmeliler. Eğer yapamıyorlarsa devletimiz her zaman yardımcı olacaktır. İBB’nin söylemesi yeterli olur” ifadesine yer verdi.

