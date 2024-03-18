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Haberler > Gündem > Belgrad Ormanı'nda vahşet: Çöpe yazılan not cesede götürdü

Belgrad Ormanı'nda vahşet: Çöpe yazılan not cesede götürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de ormanlık alanda çöp konteynerinin üzerine yazılan 'ceset aşağıda' yazısı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset bulundu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği bildirildi. 

Kan donduran olan Sarıyer, Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' notunu görüp ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı. Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu.

CESET TANINMAZ HALDE BULUNDU

Uçurumdan aşağı atılan, üzberinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ ŞAHİDİ OLAYI ANLATTI

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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