"Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" demişti! MHP liderinden şehit babasına telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağlı şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut'u telefonla arayarak başsağlığı diledi. Şehit babası Aykut, MHP heyetinin taziye ziyareti sırasında "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.
- Şehit babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı'na Devlet Bahçeli'yle görüşme isteğinde bulundu.
- Bahçeli, şehit babasının talebini duyunca arayarak başsağlığı ve destek mesajı iletti.
- Görüşmede Bahçeli, şehit ailesine sonsuz hürmet ve saygı duyduğunu vurguladı.
- Şehit babası Ünal Aykut, vatan için her zaman evlatlarını feda etmeye hazır olduğunu belirtti.
Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.
"BENİ DEVLET BAHÇELİ’YE GÖTÜRÜN" İSTEĞİ!
Muratlı ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarılan şehit babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.
BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI ARADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut’u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli’nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.
Şehidin babası Ünal Aykut ise konuşmasında, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.
Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.
