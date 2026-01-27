İhlas Haber Ajansı
Beton dökerken çöken kalıbın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
Bursa'da fabrika inşaatında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.
