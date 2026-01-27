Bursa'da fabrika inşaatında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Beton dökerken çöken kalıbın altında kaldı! Feci şekilde can verdi

Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.

