Beyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beyaz eşya devi Arçelik'in kamyoneti uçurumdan uçtu... Kocaeli'de beyaz eşya nakliyatı sırasında freni boşalan kamyonet 3 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kocaeli'de beyaz eşya firması Arçelik'e ait bir kamyonetin nakliyat sırasında freni boşaldı. 300 metre ilerleyen kamyonet 3 metrelik uçuruma uçtu.
ARÇELİK'İN FRENİ BOŞALDI
Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1806/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların beyaz eşya indirdikleri esnada 41 AGY 666 plakalı Ford transit marka Arçelik kamyonetinin freni boşaldı.
Freni boşalan kamyonet, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra 3 metrelik uçurumdan uçtu.
ARAÇTA KİMSENON OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Araçta kimsenin olmaması yüreklere su serperken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kimsenin içeride olmadığından emin olmasının ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kamyonetin bugün fren tertibatının yaptırıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi