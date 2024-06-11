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Beyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz eşya devi Arçelik'in kamyoneti uçurumdan uçtu... Kocaeli'de beyaz eşya nakliyatı sırasında freni boşalan kamyonet 3 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kocaeli'de beyaz eşya firması Arçelik'e ait bir kamyonetin nakliyat sırasında freni boşaldı. 300 metre ilerleyen kamyonet 3 metrelik uçuruma uçtu.

ARÇELİK'İN FRENİ BOŞALDI

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1806/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların beyaz eşya indirdikleri esnada 41 AGY 666 plakalı Ford transit marka Arçelik kamyonetinin freni boşaldı.

Beyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu - 1. Resim

Freni boşalan kamyonet, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra 3 metrelik uçurumdan uçtu.

ARAÇTA KİMSENON OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Araçta kimsenin olmaması yüreklere su serperken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kimsenin içeride olmadığından emin olmasının ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Beyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu - 2. Resim

Kamyonetin bugün fren tertibatının yaptırıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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