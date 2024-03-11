Beylikdüzü'nde iftar öncesi dehşet! Trafikte çekiçli bıçaklı kavga çıktı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbullular ilk iftara yetişmek için trafikte yoğunluk oluştururken, Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda dehşet veren anlar yaşandı. Trafikte iki sürücü çekiçli bıçaklı kavga etti.
Ramazanın ilk gününde İstanbullular iftara yetişme telaşına düştü. Trafik çilesi ikiye katlanırken, yoğunlk ise iftar saati öncesinde yüzde 70'i aştı. Sürücüler, uzun süre trafikte kalırken, gerginlik ise had safhaya çıktı. Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iftar saati öncesinde dehşet veren kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLI ÇEKİÇLİ KAVGA
İstanbul E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.
Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi.
Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ramazanda şeytanlar hani bağlanıyordu.