Beylikdüzü'nde iftar öncesi dehşet! Trafikte çekiçli bıçaklı kavga çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mart 2024 21:53 - Güncelleme: 11 Mart 2024 22:57 - Güncelleme:

Ramazan, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbullular ilk iftara yetişmek için trafikte yoğunluk oluştururken, Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda dehşet veren anlar yaşandı. Trafikte iki sürücü çekiçli bıçaklı kavga etti.