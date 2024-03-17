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Haberler > Gündem > Bir ay sonra fark etti, 'insanlık ölmemiş' dedirtti! Hesabına gönderilen para sonrası harekete geçti

Bir ay sonra fark etti, 'insanlık ölmemiş' dedirtti! Hesabına gönderilen para sonrası harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir ay sonra fark etti, &#039;insanlık ölmemiş&#039; dedirtti! Hesabına gönderilen para sonrası harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Banka hesabına yanlışlıkla para gönderildiğini fark eden vatandaş harekete geçti. Sosyal medya üzerinden kendisiyle aynı ilçede ikamet eden kişiye ulaşan Mehmet Emin Çelik, bir ay sonra 12 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL gönderildiğini fark etti. Para gönderildikten yaklaşık bir ay sonra hatanın farkına varan Çelik, 'Veysi Taş' tarafından gönderilen parayı sahibine ulaştırmak için ilçenin sosyal medya hesabıyla irtibata geçti.

Çelik'le aynı ilçede yaşayan Taş, sosyal medya üzerinden Çelik'e ulaştı ve paranın gerçek sahibi olduğunu söyledi. Hesap numaralarını kontrol eden Çelik, Taş'ın doğru söylediğini fark edince parayı iade etti.

"SONRADAN FARKINA VARDIM"

İnsanlığın ölmediğini belirterek parayı gerçek sahibine iade ettiğini söyleyen Çelik, "3 sene önce Mardin Mazıdağı’ndan Diyarbakır’ın Çınar ilçesine yerleştim. 1 ay önce hesabıma 12 bin TL’nin geldiğini fark ettim. Bu şahıs Çınarlı bir hemşehrimdi. Ben de sıklıkla hesabıma girmediğim için sonradan farkına vardım. Durumu Çınar’daki sosyal medya hesaplarına aktardım. Allah onlardan razı olsun, yardımcı olarak gönderen kişiye ulaştık" dedi.

Bir ay sonra fark etti, 'insanlık ölmemiş' dedirtti! Hesabına gönderilen para sonrası harekete geçti - 1. Resim

"HEM DÜKKAN HEM HASTANE DERKEN..."

Paranın sahibi Veysi Taş ise 12 bin TL'yi yanlış hesaba gönderirken hasta olan kızının işlemleriyle uğraştığını ve bir an dalgınlıkla işlemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Taş, "Esnaf olduğumdan ötürü banka hesabıma para akışı çok oluyor. Çocuğum ağır engelli olduğu için kendisini sürekli hastaneye götürüyorum. O gün hastanede para transferi gerçekleştirirken Mehmet Emin Çelik’in hesabına yanlışlıkla para gönderimi sağladım. Hem dükkan hem hastane hem de kızımın hastalığıyla ilgileneyim derken yanlış hesaba para gönderdiğimin farkına bile varmamıştım" ifadelerini kullandı.

"1 ay sonra arkadaşımız bana sosyal medya üzerinden ulaştı" diyen Taş, "Bana bir ay önce hesabına bir miktar para gönderdiğimi söyledi. Teyidini yapıp yolladığımı söyleyince anladı benim param olduğunu" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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