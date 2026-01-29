Mersin’de zabıta ekipleri, bir imalathaneye yaptıkları baskında kavanoz kavanoz sahte krem ele geçirdi.6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici kreme el konuldu.

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, merdiven altı üretim yapılan imalathaneyi mühürledi. Çözüm Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine Yalınayak Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında karşılaşılan manzara ise ‘Pes’ dedirtti.

Bir hijyen skandalı daha! 6 bin kavanozdan fazla sahte kreme el konuldu

6 BİNDEN FAZLA KAVANOZ

Denetimlerde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.

Bir hijyen skandalı daha! 6 bin kavanozdan fazla sahte kreme el konuldu

RUHSATI DA YOKMUŞ

Öte yandan, imalathanenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı da öğrenildi. Kimyasal maddelerin kontrolsüz karıştırılarak krem haline getirildiği, ürünlerin etiketlenip internet siteleri üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bir hijyen skandalı daha! 6 bin kavanozdan fazla sahte kreme el konuldu

Haberle İlgili Daha Fazlası