Anadolu Ajansı • Mersin
Bir hijyen skandalı daha! 6 bin kavanozdan fazla sahte kreme el konuldu
Mersin’de zabıta ekipleri, bir imalathaneye yaptıkları baskında kavanoz kavanoz sahte krem ele geçirdi.6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici kreme el konuldu.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Mersin Toroslar Belediyesi ekipleri, ruhsatsız ve izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneyi mühürleyerek 6 binden fazla kaçak kremi ele geçirdi.
- Toroslar Belediyesi, Mersin'de izinsiz faaliyet gösteren bir "merdiven altı" imalathaneyi mühürledi.
- İmalathanenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmuyordu.
- Denetimde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.
- Kremlerin kimyasal maddelerin kontrolsüz karıştırılmasıyla üretilip etiketlenerek internet üzerinden satıldığı belirlendi.
Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, merdiven altı üretim yapılan imalathaneyi mühürledi. Çözüm Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine Yalınayak Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında karşılaşılan manzara ise ‘Pes’ dedirtti.
6 BİNDEN FAZLA KAVANOZ
Denetimlerde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.
RUHSATI DA YOKMUŞ
Öte yandan, imalathanenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı da öğrenildi. Kimyasal maddelerin kontrolsüz karıştırılarak krem haline getirildiği, ürünlerin etiketlenip internet siteleri üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR