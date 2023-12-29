Bir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu!

29 Aralık 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:36

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Aydın'daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından gündem düşmüyor. 25 Ekim'de yaşanan acı olay sonrası birçok KYK yurdunda asansör düştü ya da ara katlarda asılı kaldı. Bir KYK vakası da Isparta'da yaşandı.

YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDULAR

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki KYK yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.