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    Bir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu!

    Son zamanlarda art arda yaşanan 'asansör düşme' olayları ile gündeme gelen KYK'larda ihmaller silsilesi devam ediyor. Isparta'da KYK yurdunda kalan 130 öğrenci akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Aydın'daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından gündem düşmüyor. 25 Ekim'de yaşanan acı olay sonrası birçok KYK yurdunda asansör düştü ya da ara katlarda asılı kaldı. Bir KYK vakası da Isparta'da yaşandı. 

    YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDULAR

    Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki KYK yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

    Bir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu!

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.

    Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KykÖğrenci
    Haberler > Gündem > Bir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu!
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