Bir mahallede 80 kişi kanserden öldü, sebebi 'fay hattı' çıktı! Uzman isimden çarpıcı sözler

Deprem konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un bir mahallesinde 5 yılda 80 kişinin kanserden hayatını kaybettiğini hatırlattı ve 'doğal radyoaktivitenin kansere yol açabileceğini belirterek' bölgenin araştırılmasını istedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzon'da yaşanan bir olayı gündeme taşıdı ve konunun araştırılmasını talep etti.

5 YILDA KANSERDEN 80 ÖLÜM

Prof. Dr. Bektaş, "Trabzon'daki kanser sorunu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2017 yılında, Akçaabat-Düzköy-Doğankaya Mahallesinde 5 yıl içerisinde 80 kişinin kanserden ölmesi nedeniyle CHP Milletvekili Haluk Pekşen konuyu meclise taşımıştı" dedi.

"Günümüzde ise mahalle sakinleri aynı sağlık sorununu gündeme taşımaktadır" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz Bölgesinde kanser türleri yaygındır" ifadesini kullandı.

KUZEY AMERİKA'YA BENZETTİ

Prof. Dr. Bektaş paylaşımında ayrıca şunları söyledi:

"Ancak, bölgenin Jeolojik özelliğine bağlı doğal rayoaktivite ile kanser ilişkisi bilinmemektedir. Oysa, Benzer jeolojik özelliğe sahip Kuzey Amerika'da her yıl 20.000 insan doğal radyoaktiviteden dolayı kansere yakalanmaktadır."

ATOM ENERJİSİ KURUMU'NA ÇAĞRI

Prof. Dr. Bektaş daha önce de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na çağrı yaparak, Doğankaya Mahallesi'nin detaylı jeolojik haritasının çıkarılması, alçak uçuşla yapılan radyoaktivite haritası, toprak radon haritası ve evlerde radon gazı ölçümü yapılmasını istemişti.

HALUK PEKŞEN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

2017 yılında CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, "Bu soruna derhal çözüm bulunması gerekiyor, bu kanser vakalarının nedenleri araştırılmalı ve vatandaşa tedavileri için her türlü imkan sağlanmalıdır. Vatandaşın sağlığı her şeyden önce gelmektedir" demişti.