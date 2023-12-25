25 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:16

Futbol dünyasından Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu tanınmış isimleri ve iş insanlarını 'yüksek kar vaadi' ile dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’la ilgili dava hala tartışılırken yeni bir dolandırıcılık olayı daha gündeme geldi.

İstanbul Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan Ümit G.’nin aralarında kendi akrabalarının da olduğu yüzlerce kişiden yüksek kar vaadiyle 100 milyon dolara yakın para topladığı iddia edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Durumun yargıya taşınmasının ardından geçen 1.5 yıla karşın henüz iddianame hazırlanmadığı öğrenildi.

Seçil Erzan

BELGELERE RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldığını öne süren İbrahim Sabur, "Biz kendisi ve ailesini tanıyorduk. Başlarda ödemelerimizi düzenli yapıyordu. Yalnızca Ümit’in akrabaları ve yakınları olarak dahil olmuştuk sisteme" diyerek şunları kaydetti:

"Biz bu paraları onun hesabına atıyorduk o da ‘borç iade’ olarak bize ödeme yapıyordu. Daha sonra bu sisteme dahil olan insanlar arasında bir para akışı sağlamış. 2021 Kasım ayında paraların hesapta olduğunu ancak çok fazla işlem yapıldığı gerekçesiyle bankanın hesabı dondurduğunu söyledi. 6 Mayıs 2022’te üç kişi kendisinden şikayetçi olduk. Ağustosta gözaltına alınmış. İfadesinde bizim dolandırıcılık yaptığımızı iddia etmiş. Sonra da nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmış. Elimizde birçok döküman olmasına karşın serbest bırakılmasını ilginç buluyoruz."

SIRRA KADEM BASTI

Avukat Abdullah Bişaroğlu ise, “1,5 yıldır şikayetler ve şüpheli ifadesi olmasına karşın dosyada bir gelişme olmamıştı. Olayın basına yansımasının ardından dosyanın bilirkişiye gönderildiğinin duyumunu aldık. Şu an kendisinin nerede olduğuma dair bir bilgi yok. Ayrıca dosyada da bir gelişme yok. Konuyla ilgili de bir iddianame hazırlanmadı” ifadelerini kullandı.