Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Şahin, 2050 yılından itibaren Türkiye genelinde sıcak ve kurak bozkır ikliminin yaygınlaşacağını öngörerek, su kaynakları ve içme suyu kalitesine yönelik ciddi risklere dikkati çekti.

Almanya’daki Justus Liebig Üniversitesi Coğrafya Bölümünde de konuk araştırmacı olan Şahin, dokuz ay boyunca Türkiye ile Avrupa-Akdeniz Bölgesi’nde iklim değişikliğinin etkilerini inceledi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası ile Kuzey Afrika ve Avrupa’nın kuzeyini kapsayan geniş bir alanda yürütülen araştırmada, en kötü senaryoya göre Akdeniz havzasında sıcaklıkların 6-7 derece artabileceği ifade edildi.

Yıllık yağış miktarında ortalama 100 milimetre azalma beklendiğini belirten Şahin, “Kuraklık 2050’den sonra daha belirgin hissedilecek. Tarım için gerekli suyu bir kenara bırakırsak, içmek için bile kaliteli su bulmakta zorlanacağız” diye konuştu.

BİR SONRAKİ AŞAMA ÇÖL İKLİMİ

Şahin, yaz mevsiminin etkisinin uzadığını belirterek, geçmişte 3 ay hissedilen yaz sıcaklarının son dönemde 4-5 aya kadar çıktığını ifade etti. İklim değişikliği sürecinde Avrupa'nın yalnızca kuzey kesimlerinin mevcut iklim koşullarını büyük ölçüde koruyabileceğini belirten Şahin, güney ve iç bölgelerde kuraklık baskısının artacağını söyledi.

"Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre bir sonraki aşamada çöl ikliminden söz etmeye başlayabiliriz" diyen Şahin, çölleşme riskine karşı önlem alınmaması halinde sürecin hızlanacağını dile getirdi.

Şahin, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için yoğun ve plansız şehirleşmeden kaçınılması gerektiğini belirterek, ormanların korunması ve artırılmasına yönelik kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

