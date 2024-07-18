Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bitlis, Muş, Sınır Anlaşmazlığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis ve Muş arasındaki bin 270 dönümlük arazinin davası sonuçlandı. Alakır Köyü sakinlerinin sınır tartışmasının sonucunda Bitlis'in toprak bütünlüğü artarken, Muş'un yüzölçümü düştü.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Alakır Köyü ve Muş'un Bulanık ilçesindeki Arı Köyü'nün sınırları arasındaki anlaşmazlık davayla sonuçlandı. Köylerin sakinleri arasındaki sınır tartışması mahkemeye taşınmıştı. Kararla yüzülen taraf Bitlisliler oldu.

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - 1. Resim

BİTLİS'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BÜYÜDÜ

Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı. Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi.

Yaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı. Bu kararla birlikte Alakır Köyü, Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı bünyesine katarak hem kendi mera alanını genişletti hem de Ahlat ilçesinin sınırını bin 270 dönüm artırdı.

Kararla birlikte Bitlis il sınırı değişerek toprak bütünlüğü artarken Muş'un toprak bütünlüğü azaldı.

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - 2. Resim

BİN 270 DÖNÜM İL SINIRINA KATILDI

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Alakır köyü muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarının köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğan, “Yaklaşık 2 yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Bu bölge için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtık. 2 yılı aşkın süren davayı kazandık. Bin 270 dönüm il sınırına katmış olduk. Aramızda tampon bölge olan bu alanı Ahlat sınırlarına kattık. Böylece hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk. Bu davanın lehimize sonuçlanmasından dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - 3. Resim

TANIKLAR DİNLENDİ KARAR VERİLDİ

Davanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise "Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık’a bağlı Arı Köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat’ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır Köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Komşu köyler dinlendi." dedi.

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - 4. Resim

"Yaklaşık 2 yılın sonunda mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar verildi." diyen Koçak, "Böylece mahkeme kararı kesinleşti. Netice itibariyle Ahlat sınırları bin 270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş ilinden almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır Köyü gerekse Arı köyü sakinleri tarafından hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karar saygı duyuldu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis’in sınırları büyüyerek, özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk" diye konuştu.

Bitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastane diken üstünde! 74 personel aynı şikayetle acile koştuTaşı toprağı artık altın değil! İstanbul’dan konut alana soğuk duş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastane diken üstünde! 74 personel aynı şikayetle acile koştu - GündemDiken üstündeler! 74 kişi aynı şikayetle acile koştu100 TL'lik döner kuyruğu! Trabzonlular akın etti - GündemDuyan koştu... 100 TL'lik döner akını!Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti - GündemSokak ortasında kurşunların hedefi olan genç öldüTimur Cihantimur kabusu yaşıyor: Akıl sağlığı tehdit altında - GündemTimur Cihantimur kabusu yaşıyorArnavutköy'de ikinci elektrik faciasına davetiye! Kabloların üstüne toprak attılar - Gündemİkinci elektrik faciasına davetiye!AVM küle dönmüştü! Can kaybı 16’ya yükseldi - GündemAVM küle dönmüştü! Can kaybı korkunç boyutta
Sonraki Haber Yükleniyor...