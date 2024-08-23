Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bodrum'daki mekanların tatilcilere 'fahiş fiyat' uyguladığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir restonranın hesap fişindeki 1000 TL'lik şalgam ve 3 bin 200 TL'lik kokoreç sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Bodrum hakkında yeni bir iddia daha sosyal medyayı salladı. Pahalı restoranlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum'daki bir işletmecide satılan kokoreç ve şalgamın fiyatı viral oldu.
YİNE BODRUM YİNE FAHİŞ FİYAT
Bodrum restoranları hakkındaki 'fahiş fiyat' iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir hesap fişi kısa sürede gündem oldu.
Bir porsiyon kokoreçin 3 bin 200 TL'ye, şalgamınsa 1000 TL'ye satılması tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan fiş sonrasında işletmeye tepki gösterdi. Yunanistan'a tatile gidilmesine karşı çıkan işletme sahiplerini hedef alan bir kullanıcı, "Sonra ağlıyorlar 'Yunanistan'a gitmeyin' diye" ifadelerine yer verdi.
Kullanıcılar Bodrum'da fahiş fiyat uygulayan işletmelere "1000 TL ye şalgam olur mu" diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi