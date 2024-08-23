Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu

Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da şalgamın 100 TL&#039;ye, kokoreçin 3 bin 200 TL&#039;ye satıldığı iddiası olay oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum'daki mekanların tatilcilere 'fahiş fiyat' uyguladığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir restonranın hesap fişindeki 1000 TL'lik şalgam ve 3 bin 200 TL'lik kokoreç sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Bodrum hakkında yeni bir iddia daha sosyal medyayı salladı. Pahalı restoranlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum'daki bir işletmecide satılan kokoreç ve şalgamın fiyatı viral oldu.

Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu - 1. Resim

YİNE BODRUM YİNE FAHİŞ FİYAT

Bodrum restoranları hakkındaki 'fahiş fiyat' iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir hesap fişi kısa sürede gündem oldu.

Bir porsiyon kokoreçin 3 bin 200 TL'ye, şalgamınsa 1000 TL'ye satılması tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan fiş sonrasında işletmeye tepki gösterdi. Yunanistan'a tatile gidilmesine karşı çıkan işletme sahiplerini hedef alan bir kullanıcı, "Sonra ağlıyorlar 'Yunanistan'a gitmeyin' diye" ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar Bodrum'da fahiş fiyat uygulayan işletmelere "1000 TL ye şalgam olur mu" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta 2 gündür aranan kadın ölü olarak bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zonguldak'ta 2 gündür aranan kadın ölü olarak bulundu - Gündemİki gündür kayıp olarak aranıyordu! Ölü olarak bulunduİzmir'de metro inşaatı evleri çatlattı! Vatandaşlar panik oldu, belediyeden açıklama geldi - GündemMetro inşaatı evleri çatlattı! Belediyeye tepki yağıyor30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı - Gündemİstanbul'da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar kapalıKahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili yeni gelişme - GündemAbdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni gelişmeSultan Abdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi ile gerçek oldu - GündemAbdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası gerçek oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...