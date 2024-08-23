Bodrum'da şalgamın 100 TL'ye, kokoreçin 3 bin 200 TL'ye satıldığı iddiası olay oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bodrum'daki mekanların tatilcilere 'fahiş fiyat' uyguladığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir restonranın hesap fişindeki 1000 TL'lik şalgam ve 3 bin 200 TL'lik kokoreç sosyal medyada gündem oldu.