Adana’da 12’nci kattan aşağı düşen ve ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca’nın doktoru konuştu. Ecrin’in tenteye çarpmasının düşmenin etkisini azalttığını belirten Op. Dr. Mesut Uluöz “Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi. Tetkiklerde uyluk kemiğinde, kaval kemiğinde ve dirsek bölgesinde parçalı kırıklar tespit ettik. Çok şükür başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın sağlık durumu iyi" dedi.

4 Haziran'da Adana’nın Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek 12'nci kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Önce binanın giriş kısmındaki sundurmaya çarpan çocuk, daha sonra zemine düşmüştü.

Böyle hayatta kalmış! Adana’da 12.kattan düşen 14 yaşındaki Ecrinin doktoru konuştu: Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi

Ecrin’in ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Uluöz, kız çocuğunun ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Böyle hayatta kalmış! Adana’da 12.kattan düşen 14 yaşındaki Ecrinin doktoru konuştu: Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi

“KAVAL KEMİĞİ KIRILMIŞTI”

Dr. Uluöz “Hastamız bize ulaştığında yaptığımız tetkiklerde uyluk kemiğinde, kaval kemiğinde ve dirsek bölgesinde parçalı kırıklar tespit ettik. Planlamamızın ardından tüm ameliyatlarını gerçekleştirdik. Çok şükür başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın sağlık durumu iyi" dedi.

Böyle hayatta kalmış! Adana’da 12.kattan düşen 14 yaşındaki Ecrinin doktoru konuştu: Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi

“HAVA YASTIĞI GİBİ”

"Tente adeta bir hava yastığı gibi enerjiyi sönümlemiş. Eğer daha sert bir yapı olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi” diye konuşan Dr. Uluöz kız çocuğunun fizik tedavi göreceğini açıkladı.

Böyle hayatta kalmış! Adana’da 12.kattan düşen 14 yaşındaki Ecrinin doktoru konuştu: Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi

“DÖRT FARKLI KANAMA VARDI”

Ecrin’in babası Hakan Karaca ise yaşananları şöyle anlattı:

Polisler ilk görüntüleri gösterdiğinde kızımın şuurunun açık olduğunu gördüm. İlk günlerde beyninde dört farklı kanama vardı. Ancak bu kanamalar zamanla durdu. Kaburgalarında, omuriliğinde ve boynunda kalıcı bir hasar oluşmadı. En büyük sıkıntımız sol bacağı ve sağ kolundaydı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat başarılı geçti. İnşallah kısa sürede ayağa kalkacak.

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