Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık"

Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin batısı günlerdir şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. İzmir'de yanın 3. gününe girdi, Aydın ise dünden beri cayır cayır yanıyor. Bozdoğan'da dün akşam saatlerinde başlayan yangın şiddetli şekilde sürerken, köylüler yaşadıklarını anlattı. Örmepınar sakinlerinden Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün başlayan yangın sürüyor. Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında kırsal alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İlçede orman yangınından etkilenen yeşil alanlar yok oldu. Bölge sakini Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" dedi.

ÖRMEPINAR'DA YEŞİL ALAN KALMADI

Alhisar Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan yürütülen çalışmalara yangın söndürme helikopter ve uçakları da havadan sortileri ile destek verdi. Havanın kararması ile birlikte hava araçları yerini gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopterine bıraktı. Gece boyunca da havadan ve karadan süren müdahaleler kuvvetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına yetmedi. 

Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık" - 1. Resim

Yeni günün ilk ışıkları ile Örmepınar'da köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstık çamları ve kestane ağaçlarnını tamamen yandığı, yeşil alan kalmadığı görüldü.

"HER YER YANDI, CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Köy halkı yeşil alanlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Köylüler, yangının ardından hayatlarını yeniden kurmak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalacaklarını ifade ediyor.

Yangından zarar gören ve alevlerin tehdit etmesi nedeniyle dün boşaltılan Örmepınar Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Lütfü Yazar, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Ben 65 yaşındayım, burada doğup büyüdüm. Hiç böyle bir olay yaşamadım. Yangın 24 saattir devam ediyor. Yukarı taraflardaki arazilerimizdeki fıstık çamlarımız ve kestanelerimiz olduğu gibi yanarak kül olmuş. Bizim köy hudutları içerisinde ormanlık yeşil alan kalmadı desek olur. Hepsi yandı. Kendi canımızı malımızı zor kurtardık. Ekipler de canla başla mücadele etti ama rüzgar olduğu için yangın sağa sola sıçradı. Herkes elinden gelen desteği ve gayreti gösterdi. Biz de ekiplere devamlı tankerlerle su çektik, vatandaş olarak onlara yardım için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ama yeşil alanları koruyamadık."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisizKan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti - GündemDini nikahlı eşini öldürüp intihar etti34 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti - GündemGenç sağlık çalışanının kahreden ölümü! Sebebi ortaya çıktıHurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - GündemHurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktıBu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı - GündemAmasya'ya Rus gelin geldi! Düğün çok konuşulduMerak ettiğiniz her şey burada! Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü rehberi - GündemBakanlık'tan maymun çiçeği virüsü rehberi
Sonraki Haber Yükleniyor...