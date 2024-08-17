Bozdoğan cayır cayır yanıyor! Köylüler yaşadıklarını anlattı: "Canımızı, malımızı zor kurtardık"

Türkiye'nin batısı günlerdir şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. İzmir'de yanın 3. gününe girdi, Aydın ise dünden beri cayır cayır yanıyor. Bozdoğan'da dün akşam saatlerinde başlayan yangın şiddetli şekilde sürerken, köylüler yaşadıklarını anlattı. Örmepınar sakinlerinden Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün başlayan yangın sürüyor. Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında kırsal alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İlçede orman yangınından etkilenen yeşil alanlar yok oldu. Bölge sakini Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" dedi.

İlgili Haberler Binlerce vatandaşı evinden eden yangınlarda son durum! Bakan Yumaklı tek tek açıkladı

ÖRMEPINAR'DA YEŞİL ALAN KALMADI

Alhisar Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan yürütülen çalışmalara yangın söndürme helikopter ve uçakları da havadan sortileri ile destek verdi. Havanın kararması ile birlikte hava araçları yerini gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopterine bıraktı. Gece boyunca da havadan ve karadan süren müdahaleler kuvvetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına yetmedi.

Yeni günün ilk ışıkları ile Örmepınar'da köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstık çamları ve kestane ağaçlarnını tamamen yandığı, yeşil alan kalmadığı görüldü.

İlgili Haberler Türkiye çapındaki yangınlarla mücadele eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir?

"HER YER YANDI, CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Köy halkı yeşil alanlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Köylüler, yangının ardından hayatlarını yeniden kurmak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalacaklarını ifade ediyor.

İlgili Haberler Yangın etraflarını sardı! Gazeteciler ve gönüllüler alevlerden son anda kurtuldu

Yangından zarar gören ve alevlerin tehdit etmesi nedeniyle dün boşaltılan Örmepınar Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Lütfü Yazar, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Ben 65 yaşındayım, burada doğup büyüdüm. Hiç böyle bir olay yaşamadım. Yangın 24 saattir devam ediyor. Yukarı taraflardaki arazilerimizdeki fıstık çamlarımız ve kestanelerimiz olduğu gibi yanarak kül olmuş. Bizim köy hudutları içerisinde ormanlık yeşil alan kalmadı desek olur. Hepsi yandı. Kendi canımızı malımızı zor kurtardık. Ekipler de canla başla mücadele etti ama rüzgar olduğu için yangın sağa sola sıçradı. Herkes elinden gelen desteği ve gayreti gösterdi. Biz de ekiplere devamlı tankerlerle su çektik, vatandaş olarak onlara yardım için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ama yeşil alanları koruyamadık."