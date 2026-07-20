Artan hava sıcaklıkları yurt genelinde etkili olurken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yunanistan'dan gelen sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağı belirtilirken uzmanlar; "Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN'DAN ÇÖL SICAKLARI GELDİ

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunda; yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girileceği belirtildi. Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkileyecek; sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Bu 3 güne dikkat! Yunanistandan geldi, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak

"HİSSEDİLEN 50 DERECE OLACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan; önümüzdeki 3 güne dikkat çekerek özellikle Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını söyledi. Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." ifadelerini kullandı.

Bu 3 güne dikkat! Yunanistandan geldi, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

- İzmir: Az bulutlu ve açık 38

- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

- Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

- Antalya: Az bulutlu ve açık 34

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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