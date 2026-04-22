Art arda yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde giriş ve çıkışlarda kullanılan turnikeli sistem ile öğrencilerin fotoğraflı bildirimleri velilere anlık olarak gönderiliyor. Online yoklama sistemiyle de öğrencilerin derse girip girmediği öğrenilebiliyor.

İstanbul Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞ FOTOĞRAFLARI VELİYE GÖNDERİLİYOR

Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken, bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor.

Bu okulda güvenlik üst düzey! Öğrenci turnikeden geçiyor, veliye anlık fotoğraf gidiyor

ONLİNE YOKLAMA SİSTEMİ KOLAYLIK SAĞLIYOR

Öte yandan okulda uygulanan online yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor. Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor.

"ÇOK TEDİRGİNDİM AMA ŞİMDİ İÇİM RAHAT"

Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. İlk başta çok tedirgindim, korkuyordum. Ama burası çok iyi bir okul. Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel" dedi.

Uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.

