Bugün başladı! İzmir'in 26 bölgesinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

İzmir Valiliği, orman yangınlarına karşı il genelinde alınan önlemler kapsamında 26 bölgedeki ormanlık alanlara girişleri 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasakladığını duyurdu.

Yaz mevsiminin başlaması ve sıcaklıkların iyice artması ile birlikte birçok kentten 'ormanlık alanlara giriş yasağı' haberleri gelmeye başladı. Muğla ve Manisa'nın ardından bir açıklama da İzmir Valiliği'nden geldi.

İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; kent genelinde 26 bölgedeki ormanlık alanlara girilmesini 'yangın riski nedeniyle' 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

26 BÖLGE TEK TEK AÇIKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada Komisyon tarafından alınan kararlar sıralandı.

Buna göre, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere, Kırkgeçit, Karadere, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Doğanbey, Armutlu, Kurudere, Kartal, Pınarcık, Aliağa, Pınarcık, Yamanlar, Meryemana, Sarnıç ve Oğlananası orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın da yasak kapsamında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir" denildi.

RİSKE KARŞI İŞ MAKİNELERİ HAZIR BULUNDURULACAK

Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil numaralı telefonlara da yapılabilecektir."

Açıklamada, düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymalarının gerektiği, bu karar ve tedbirlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağı bildirildi.