Yalova ile Armutlu arası seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşüren Yalova-Armutlu Yolu, bugün hizmete açıldı. 45 kilometrelik güzergâh üzerindeki 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve kavşaklarla tamamlanan yolun açılışını gerçekleştiren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, proje ile yılda akaryakıttan 20 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergâhında ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltecek olan, yapımına 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu Yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 45 kilometrelik güzergâh üzerindeki 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve kavşaklarla tamamlanan proje sayesinde Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken seyahat süresi de 1 saatten 30 dakikaya düştü.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

HİZMETE AÇILDI

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Yalova-Armutlu Yolu'nu hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu coğrafyalarda inşa ettiğimiz tüneller, köprüler ve viyadüklerle vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yollarla buluşturuyoruz" dedi.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

6 TÜNEL, 4 VİYADÜK, 5 KÖPRÜ

Uraloğlu, toplam 45 kilometre uzunluğundaki Yalova-Armutlu Yolu'nun 2,5 kilometresinin bölünmüş yol, 10,7 kilometresinin Esenköy geçişi olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli yol, 31,8 kilometresinin ise sathi kaplamalı çift şeritli yol standardında inşa edildiğini belirtti.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

Uraloğlu, projenin en zorlu kesiminin ise 6 bin 140 metre uzunluğundaki 6 tünel, 529 metre uzunluğundaki 4 viyadük, toplam 284 metre uzunluğundaki 5 köprü ve 3 hemzemin kavşakla geçildiğini ifade etti.

MESAFE 1 SAATTEN 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, Yalova ile Armutlu arasındaki seyahat süresinin 1 saatten 30 dakikaya düştüğünü açıkladı:

Bu projeyle yılda zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye önemli katkı sunacağız.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

Yalova Güney Çevre Yolu Projesi'ne de değinen Bakan Uraloğlu, 5,9 kilometrelik çevre yolu sayesinde mevcut güzergâhın 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşeceğini, seyahat süresinin ise 19 dakikadan 3 dakikaya ineceğini söyledi.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

144 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

24 yılda Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 144 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 19 kilometreden 85 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 23 kilometreden 121 kilometreye çıkarıldığını ifade etti.

Bugün hizmete açıldı! 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü: 1998 yılında başlanan Yalova-Armutlu yolundan müjdeli haber

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