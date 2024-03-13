Bursa şiddetli yağışların pençesinde: BUDO seferleri iptal edildi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Bursa'da şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın gün boyu devam edeceği bildirilirken Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi de iptal edildi.

Bursa’da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış gece boyunca fırtına ile şehri etkisi altına aldı. Sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yer yer fırtınanın etkili olduğu şehir merkezinde sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hafta sonuna kadar yağışın devam edeceği bildirilirken, Bursa Valiliği'nden sürücü ve vatandaşların hafta sonuna kadar dikkatli olmasını istedi.

BUDO'DA 8 SEFER İPTAL

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.