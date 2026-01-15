Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yılın ilk toplantısında konuşan Başkan Bozbey, kendisine yönelik yumruklu saldırıyı “kendini bilmezlik” olarak nitelendirirken, kentteki su sıkıntısına dikkat çekti. Doğancı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 8’e gerilediğini açıklayan Bozbey, deniz suyunun kullanımına yönelik ilk uygulamanın Tirilye’de hayata geçirileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Bozbey, kentteki sorunlar hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yumruklu saldırı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Bozbey, tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bursa’da su alarmı! Bozbey açıkladı: Çözüm için ilk adım Tirilye’de atılacak

Bozbey, "Kendini bilmezliğin de bir tanımıydı. En büyük temennim, bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Hiç kimseye böyle davranışlar yapılmamalı. Tüm meclis üyelerini yanımda hissettim, desteklerini gördüm" dedi.

DOĞANCI BARAJI'NDA TEHLİKE SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarsa su sıkıntısının yaşandığı kentteki son durum hakkında ise Bozbey şunları söyledi:

"Bilim insanlarının raporları doğrultusunda hareket ediyoruz. Deniz suyunun kullanımıyla ilgili hazırlıklar da yapılıyor.

İlk uygulamayı Tirilye’de hayata geçireceğiz. Bugün itibariyle Doğancı Barajı’nın doluluk oranı halen yüzde 8 seviyesinde. Su tasarrufu büyük önem taşıyor"

