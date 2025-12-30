Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında olan 12 kişi tutuklamaya sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında Buse İskenderoğlu, Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi, Kütüphane isimli mekanın sahibi Yılmaz Efe, sosyal medya ünlüsü Dilara Ege Çevik, Suma Han isimli mekanın sahibi Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ünlülere uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken gözaltında olan 12 kişi hakkında da yeni bir gelişme yaşandı.

Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi, Kütüphane isimli mekanın sahibi Yılmaz Efe, sosyal medya ünlüsü Dilara Ege Çevik, Suma Han isimli mekanın sahibi Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran tutuklamaya sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 12 kişi tutuklamaya sevk edildi, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

