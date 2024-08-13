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Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor

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Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor

Gündem Haberleri

Çanakkale, Mersin, Manisa ve Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlerin söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, alevlerle mücadeleye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar bugün de sürdü. Çanakkale, Manisa, Mersin ve Adana'da ormanlık alanda başlayan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve 104 personelle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor - 2. Resim

MANİSA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi civarında saat 18.07'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13 dakika sonra saat 18.20'de yapılmaya başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de orman ekiplerinin mücadelesine destek veriyor.

Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor - 3. Resim

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangında 250 dönüm ormanlık alan yandı.

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Mersin, Silifke, Erdemli, Mut ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden 20 arazöz, 5 su tankı, 3 helikopter ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 250 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Çanakkale, Mersin, Manisa, Adana... 4 ilde orman yangına ekipler müdahale ediyor - 4. Resim

ADANA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ikişer söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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