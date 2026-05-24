İhlas Haber Ajansı • Çanakkale
Çanakkale'de otobüs tarlaya devrildi! Çok sayıda yaralı var
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok kişi yaralandı. Yaralı sayısı henüz kesinleşmezken yaralılar, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Yıldıran mevkiinde bir otobüs tarlaya devrildi ve çok sayıda kişi yaralandı.
- Çanakkale'nin Biga ilçesinde Yıldıran mevkiinde meydana gelen kazada bir otobüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
- Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi, ancak yaralı sayısı henüz kesinleşmedi.
- Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere nakledildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Yıldıran mevkiinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkan otobüs tarlaya devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralı sayısı ise henüz kesinleşmedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
