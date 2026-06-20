Anadolu Ajansı
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.
Özetle DinleÇanakkale'de tarım arazisinde yangın!
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Gündem 10 dk önce
Babakale köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
- Yangın Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıktı.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri sevk edildi.
- Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına arazözler ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, arazözlerin yanı sıra Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale başlatıldı.
Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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