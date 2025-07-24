Çanakkale'de yangının hasarı büyük! 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarara gördü.
15 Temmuz günü Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.
Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'de bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü. Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.
ALEVLER 37 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’ye sıçrayan yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı. Yangından oldukça büyük bir alan etkilenirken, yanan alanlar dron ile görüntülendi.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarar gördü.